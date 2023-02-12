"ماكرون.. نعلم أنك تسرقنا".. تعبئة ضد "الموت في العمل" تهدد فرنسا بالشلل

وعلى الرغم من التباين الكبير في تقدير أعداد المحتجين، ازداد عدد المشاركين في التعبئة مقارنة بالتحرك السابق الذي نظّم الثلاثاء، حيث بلغت الأعداد 963 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 93 ألفًا في باريس، وفق وزارة الداخلية، فيما قدّر الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" "سي جي تي" عدد المشاركين بأكثر من 2.5 مليون شخص، بينهم 500 ألف في باريس، وشارك الكثير من المتظاهرين في التحرك مع أفراد أسرهم، لتعذّر ذلك عليهم خلال الأسبوع.