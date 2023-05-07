رغم التزامها المعلن بوقفه.. إسرائيل تنشر مناقصات لبناء 1,248 وحدة استيطانية في الضفة

نشر الاحتلال الإسرائيلي مناقصات على موقع إلكتروني حكومي، اليوم (الأحد)، لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة على الرغم من التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.
وذكرت وزارة البناء والإسكان التابعة للاحتلال أن "جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع"، ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع، وفقًا لـ"رويترز".
ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في مستوطنات: بيتار عيليت، وإفرات، وكريات أربع، ومعاليه افرايم، وكرني شمرون، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية المحتلة.