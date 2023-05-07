رغم التزامها المعلن بوقفه.. إسرائيل تنشر مناقصات لبناء 1,248 وحدة استيطانية في الضفة

ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في مستوطنات: بيتار عيليت، وإفرات، وكريات أربع، ومعاليه افرايم، وكرني شمرون، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية المحتلة.