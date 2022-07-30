56 قتيلاً و18 مفقوداً.. أسوأ حصيلة للسيول بإيران خلال العقد الأخير

وطالب قائد الجيش الإيراني عبدالرحيم موسوي، أمس الجمعة، القوات البرية بالتدخل في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، بعد ارتفاع عدد القتلى.

والأسبوع الماضي، راح ضحية الفيضانات المفاجئة في محافظة فارس الجنوبية 22 شخصاً، وتضرر نحو 24 قرية في المحافظة.