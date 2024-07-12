العالم
بعد تراجع دبابات الاحتلال.. عشرات الشهداء في شوارع ومنازل أحياء مدينة غزة
عديدٌ منهم تحت رُكام المنازل المدمّرة لم يتم انتشالهم لعدم توافر الآليات الخاصة
أعلنت الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني، اليوم، مواصلة انتشال الشهداء من الطرقات والمنازل في أحياء: تل الهوا والرمال والصناعة ومحيط الجامعات، بعد تراجع دبابات الاحتلال الإسرائيلي عن حصارها لتلك الأحياء.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بانتشال ١١ شهيداً وجثث متفحمة من داخل منازل عدة حرقها الاحتلال، لافتاً أن هناك عديداً من الشهداء تحت رُكام المنازل المدمّرة لم يتم الوصول إليهم، لعدم توافر الآليات الخاصة بإزالة الرُكام.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن عمليات إطفاء الحرائق في المنازل التي قصفها وحرقها الاحتلال مستمرة.