بعد تراجع دبابات الاحتلال.. عشرات الشهداء في شوارع ومنازل أحياء مدينة غزة

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بانتشال ١١ شهيداً وجثث متفحمة من داخل منازل عدة حرقها الاحتلال، لافتاً أن هناك عديداً من الشهداء تحت رُكام المنازل المدمّرة لم يتم الوصول إليهم، لعدم توافر الآليات الخاصة بإزالة الرُكام.