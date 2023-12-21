جريمة حرب.. الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 11 فلسطينيًّا أعزلَ أمام عائلاتهم

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم "الخميس"، أنه تلقّى تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بعد إجراءات موجزة، أو تعسفًا، ما لا يقل عن 11 فلسطينيًّا أعزلَ، فيما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.