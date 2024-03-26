بينهم 12 توفوا غرقاً.. استشهاد 18 فلسطينياً بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات

وقال المكتب في بيان: "استُشهد خلال الساعات الماضية 18 مواطناً مدنياً فلسطينياً بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ، بينهم 12 مواطناً استُشهدوا غرقاً داخل البحر قُبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، كما استُشهد 6 آخرون نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكلٍ خاطئ أيضا في ظل المجاعة المستمرة".