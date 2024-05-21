كريم خان: وصلتني تهديدات من ساسة الغرب.. "المحكمة من أجل إفريقيا وبوتين"

وقال كريم خان في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: " تحدّث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: "هذه المحكمة بُنِيَت من أجل إفريقيا، ومن أجل السفاحين مثل بوتين"، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة".