النيجر.. المجلس الانتقالي يوفد "يوسفو" بمهمة إلى نيجيريا

كلّف المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، الرئيس السابق محمدو يوسفو بمهمة إلى نيجيريا، في وقت أعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيعقد اجتماعًا اليوم في أديس أبابا؛ لبحث أزمة النيجر.
وقال الاتحاد إن "مجلس السلم والأمن يجتمع لمعرفة آخر تطورات الوضع في النيجر، والجهود الرامية للتعامل معها"، على أن يجري الاجتماع في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية.
ومن بين المشاركين في الاجتماع رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، وممثلون عن النيجر وجماعة دول غرب إفريقيا "إيكواس".
وفي هذا السياق، أوفد المجلس الانتقالي الرئيس السابق محمدو يوسفو إلى نيجيريا، التي تترأس مجموعة "إيكواس" صباح اليوم؛ للتفاوض حول إمكانية رفع العقوبات المفروضة على البلاد والوصول لنقاط مشتركة بين البلدين.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.