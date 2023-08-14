النيجر.. المجلس الانتقالي يوفد "يوسفو" بمهمة إلى نيجيريا

كلّف المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، الرئيس السابق محمدو يوسفو بمهمة إلى نيجيريا، في وقت أعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيعقد اجتماعًا اليوم في أديس أبابا؛ لبحث أزمة النيجر.