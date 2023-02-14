الأمم المتحدة تعلن موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

ودعت واشنطن، الأحد، مجلس الأمن إلى "التصويت الفوري" على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيدٍ من المعابر الحدودية مع تركيا.