"ماكرون" يدعو أوروبا إلى عدم ترك تركيا تنفرد بالحوار مع روسيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أوروبا إلى مواصلة الحوار مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وعدم ترك تركيا تنفرد بالحوار مع موسكو.