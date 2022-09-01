العالم

"ماكرون" يدعو أوروبا إلى عدم ترك تركيا تنفرد بالحوار مع روسيا

حذر من انقسام القارة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
سبق
سبق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أوروبا إلى مواصلة الحوار مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وعدم ترك تركيا تنفرد بالحوار مع موسكو.

وقال "ماكرون" في خطاب أمام سفراء فرنسا المجتمعين في الإليزيه: "يجب أن نفترض أنه يمكننا دائمًا مواصلة الحديث مع الجميع خصوصًا الذين لا نتفق معهم".

وتساءل: "من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة في العالم التي تواصل الحديث مع روسيا؟"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر الرئيس الفرنسي من أن انقسام أوروبا هو أحد أهداف حرب روسيا على أوكرانيا، وأن وحدة الأوروبيين أساسية في هذا الملفّ.

روسيا
تركيا
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org