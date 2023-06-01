القضاء العسكري اللبناني يتهم 5 من "حزب الله" بقتل جندي أيرلندي

اتهم القضاء العسكري اللبناني خمسة عناصر من مليشيا حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، الذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم (الخميس).
وأوضح المصدر أن القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، اتهم عناصر ينتمون إلى "حزب الله" بـتأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد.
وأضاف أن القرار نص على أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".
قُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر (كانون الأول) خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين، سلم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي.