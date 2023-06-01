القضاء العسكري اللبناني يتهم 5 من "حزب الله" بقتل جندي أيرلندي

وأضاف أن القرار نص على أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".