"حماس": لن يغادر أي رهينة غزة حيًّا دون مفاوضات وتبادل أسرى

وأطلقت "حماس" خلال هدنة استمرّت أسبوعًا وانهارت في الأول من ديسمبر "كانون الأول"، سراح "105" رهائن كانت تحتجزهم، من بينهم "80" إسرائيليًّا أفرجت عنهم مقابل إفراج إسرائيل عن "240" سجينًا فلسطينيًّا.