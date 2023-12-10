"حماس": لن يغادر أي رهينة غزة حيًّا دون مفاوضات وتبادل أسرى

حذّرت حركة "حماس"، اليوم "الأحد"، من أنه ما من رهينة سيغادر قطاع غزة حيًّا ما لم تتمّ الاستجابة لمطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.
وقال المتحدث باسم كتائب القسّام "أبو عبيدة"، في تصريح مصوّر: "لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة، ولا داعموه، يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأطلقت "حماس" خلال هدنة استمرّت أسبوعًا وانهارت في الأول من ديسمبر "كانون الأول"، سراح "105" رهائن كانت تحتجزهم، من بينهم "80" إسرائيليًّا أفرجت عنهم مقابل إفراج إسرائيل عن "240" سجينًا فلسطينيًّا.
وذكرت إسرائيل، أمس، أن "137" رهينة ما زالوا في قطاع غزة.