رغم إعلانها إعادة افتتاحه.. "إسرائيل" تغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة واحدة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم (الأربعاء) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت معبر كرم أبو سالم من جديد بعد إدخاله شاحنة وقود واحدة، تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت أن الغلق جاء بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم إعادة فتح المعبر "لإدخال المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.
في السياق نفسه، ذكر مصدر في الهلال الأحمر المصري أن "إسرائيل" أبلغت الجانب المصري اليوم بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أيام.
وبيّن المصدر أن الهلال الأحمر أرسل 120 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلى غزة.
وأشار إلى أن معبر رفح الحدودي مع القطاع لا يزال مفتوحًا من الجانب المصري، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلقه من الجانب الفلسطيني.