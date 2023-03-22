البيت الأبيض: قذائف اليورانيوم المنضب المرسلة لكييف لا تشكل تهديدًا نوويًا

إلا أن الخارجية البريطانية عادت وأكدت أن خطوتها هذه لا تشكل على الإطلاق تصعيدًا نوويًا، وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود"، مشددًا على أن لا علاقة لتلك القذائف بالنووي.