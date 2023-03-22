البيت الأبيض: قذائف اليورانيوم المنضب المرسلة لكييف لا تشكل تهديدًا نوويًا

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الأربعاء، أن واشنطن لا تعتقد أن ذخيرة اليورانيوم المنضب تشكل تهديدًا من حيث انتشار الإشعاع، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال "كيربي" في مؤتمر صحفي تعليقًا على توريد ذخيرة اليورانيوم المنضب: "هذا النوع من الذخيرة الشائعة إلى حد ما، فقد تم استخدامه لعدة عقود".
ومن جهة أخرى، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء من أن احتمال اندلاع صراع نووي أصبح الآن أكبر بكثير من أي زمن مضى.
وأتت تلك التصريحات، بعدما قالت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، الثلاثاء إن بلادها تسعى إلى نقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات "تشالنجر 2" القتالية و"قذائف خارقة للمدرعات".
إلا أن الخارجية البريطانية عادت وأكدت أن خطوتها هذه لا تشكل على الإطلاق تصعيدًا نوويًا، وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود"، مشددًا على أن لا علاقة لتلك القذائف بالنووي.
ويستخدم اليورانيوم المستنفد عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنه "أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي".