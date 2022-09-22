"ماكرون": واجبنا يحتم علينا دعم أوكرانيا في مواجهة "ابتزاز" "بوتين"

وأضاف "ماكرون" في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "اليوم، ثمة تصعيد تقوم به روسيا على عدة أصعدة: التعبئة الجزئية، والخطاب الحربي، ذلك التهديد الرامي إلى الترهيب أو التذكير بأن روسيا قوة تملك السلاح النووي".