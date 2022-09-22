"ماكرون": واجبنا يحتم علينا دعم أوكرانيا في مواجهة "ابتزاز" "بوتين"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس): "إن واجبنا يحتم علينا التمسك بخطنا بشأن أوكرانيا في مواجهة ابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف "ماكرون" في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "اليوم، ثمة تصعيد تقوم به روسيا على عدة أصعدة: التعبئة الجزئية، والخطاب الحربي، ذلك التهديد الرامي إلى الترهيب أو التذكير بأن روسيا قوة تملك السلاح النووي".
وتابع: "في هذا السياق، يحتم واجبنا علينا التمسك بخطنا، أي مساعدة أوكرانيا مثلما نفعل على حماية أراضيها، وليس على مهاجمة روسيا إطلاقاً. لسنا في حرب مع روسيا"، وفقاً لـ"يورونيوز".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن "إعلان روسيا تعبئة مئات آلاف جنود الاحتياط وتهديدها باستخدام السلاح النووي ابتزاز واضح ".