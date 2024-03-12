قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون مطالبة إسرائيل بهدنة فورية تؤدي لإنهاء حرب غزة

وورد في مسودة نتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أن "المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثًا عن الأمان ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية".