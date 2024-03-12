قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون مطالبة إسرائيل بهدنة فورية تؤدي لإنهاء حرب غزة

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أظهرت مسودة اطلعت عليها "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وورد في مسودة نتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أن "المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثًا عن الأمان ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية".
ويتطلب نص المسودة موافقة جميع القادة السبعة والعشرين ليتم اعتماده في القمة المقررة يومي 21 و22 مارس الجاري.
وتلاشت احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، إذ فشل الوسطاء في إقناع إسرائيل وحركة "حماس" على التوصل إلى هدنة مؤقتة تسمح بتبادل الرهائن.