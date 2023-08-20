خطوة أخيرة قبل التدخل العسكري.. فشل محادثات "المجلس العسكري" ووفد "إيكواس" بالنيجر

وكانت المحادثات وفق وكالة "أسوشيتد برس"، التي استمرت ساعتين تقريبًا هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبدالرحمن تشياني، الوفد بعد رفض محاولات سابقة، وتعتبر بمثابة خطوة دبلوماسية أخيرة تقوم بها الكتلة لحل الأزمة سلميًا، وتلي إعلان الأسبوع الماضي أن 11 دولة من الدول الأعضاء في "إيكواس" -البالغ عددها 15- قد وافقت على التدخل العسكري إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.