برصاصة في الرأس.. الاحتلال يغتال شابًا فلسطينيًا جنوب الضفة

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن المواطن نسيم نايف سلمان أبو فودة، البالغ 26 عامًا، استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل.