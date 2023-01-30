برصاصة في الرأس.. الاحتلال يغتال شابًا فلسطينيًا جنوب الضفة

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، شابًا فلسطينيًا في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن المواطن نسيم نايف سلمان أبو فودة، البالغ 26 عامًا، استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل.
في المقابل، ذكر جيش الاحتلال في بيان "رصد مركبة مشبوهة، وطلب الجنود من السائق إيقاف المركبة لتفتيشها، وأطلق الجنود النار باتجاه السيارة أثناء محاولتها الفرار من المكان، وتم تحديد الإصابات، وواصلت السيارة التحرك ثم تعطلت".