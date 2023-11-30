إسرائيل تؤكّد أنها تلقّت "لائحة" جديدة بأسماء رهائن سيفرج عنهم

أكدت إسرائيل أنها تلقّت "لائحة" جديدة بأسماء رهائن من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة، سيفرج عنهم الخميس في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.