مسؤول أممي يدعو الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية

ولفت الانتباه إلى استمرار العنف اليومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيًّا في الضفة الغربية، من بينهم ستة أطفال، وأصابت 1813 بجروح، من بينهم 202 بالرصاص الحي.. إضافة إلى ذلك نفّذ المستوطنون 128 هجومًا على فلسطينيين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 51 آخرين وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.