"الأونروا": عجز الغذاء في قطاع غزة وصل إلى 95%

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن هناك عجزًا في الغذاء والدواء في قطاع غزة بلغ 95%، وأن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي 5% من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء والمياه، ونزوح 1,9 ملايين فلسطيني عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم في القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ94 على التوالي.