"حماس" تُهدِّد بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم تدخل مساعدات لشمال غزة

هددت حركة "حماس" اليوم السبت بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة؛ إذ حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق.