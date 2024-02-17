"حماس" تُهدِّد بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم تدخل مساعدات لشمال غزة

هددت حركة "حماس" اليوم السبت بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة؛ إذ حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق.
وذكر مصدر قيادي في "حماس" أنها تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم إدخال المساعدات لشمال غزة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أنه لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني.
وعُقدت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف القتال في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أربعة أشهر مع حماس في غزة.