العالم
أمريكا: لا توجد مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
تأخذ تهديدات موسكو على محمل الجد
ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعدّ لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.
وقال "كيربي": "لقد أوضحنا منذ البداية أن تهديدات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقًا عميقًا، ونحن نأخذها على محمل الجد"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها".