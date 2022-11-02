أمريكا: لا توجد مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعدّ لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.