عدد شهداء غزة يصل لـ28.064.. 112 شهيدًا و14 مجزرة خلال آخر 24 ساعة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن 112 شهيدًا و173 جريحًا.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وفي حصيلة غير نهائية، خلّف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، أكثر من 28.064 شهيدًا و67.611 جريحًا؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
وواصل جيش الاحتلال جرائمه في اليوم الـ128 من الحرب على غزة، بقصفه فجر اليوم الأحد، مناطق مختلفة من القطاع؛ لا سيما وسطه وجنوبه؛ مما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة، باستشهاد 25 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يُؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلّفة شهداء وجرحى.
ووفق وكالة وفا للأنباء، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب خان يونس، وكانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأضافت المصادر، أن عددًا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو سلمية في شارع النخيل غرب دير البلح.
وتستمر طائرات الاحتلال بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وكانت مصادر طبية، قد أفادت الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 مواطنًا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر أمس.