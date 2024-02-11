عدد شهداء غزة يصل لـ28.064.. 112 شهيدًا و14 مجزرة خلال آخر 24 ساعة

وفي حصيلة غير نهائية، خلّف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، أكثر من 28.064 شهيدًا و67.611 جريحًا؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.