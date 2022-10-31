كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد قتلى حادث تدافع إتايوان الأليم

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، اليوم الاثنين، ارتفاع العدد الرسمي للقتلى إلى 154، في حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في العاصمة سول مساء السبت.
وتَعَهد "هان" بإجراء تحقيق شامل في الحادث.
وقال في تصريحات في بداية اجتماع بثه التلفزيون على الهواء: ستُجري الحكومة التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.
وقد لَقِيَ عشراتٌ -معظمهم من الشبان- حتفهم عندما تدفق حشد إلى شوارع ضيقة في منطقة إتايوان في سول خلال احتفالات الهالوين مساء السبت.
وأعلنت الحكومة الحداد العام في أنحاء البلاد.