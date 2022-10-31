كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد قتلى حادث تدافع إتايوان الأليم

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، اليوم الاثنين، ارتفاع العدد الرسمي للقتلى إلى 154، في حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في العاصمة سول مساء السبت.