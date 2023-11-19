"نفّذت دوريات جاهزية قتال".. تايوان تعلن تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حولها

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتشكو تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، من أن الصين تنفذ مراراً على مدى الأعوام الأربعة المنصرمة دوريات عسكرية وتدريبات قرب الجزيرة، في إطار مساعي بكين للضغط على تايبيه فيما يتعلق بمطالباتها بالسيادة عليها.