"نفّذت دوريات جاهزية قتال".. تايوان تعلن تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حولها

أعلنت تايوان، اليوم (الأحد)، تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حولها، بعد عبور 9 طائرات لخط حساس في مضيق تايوان.
وأوضحت وزارة الدفاع في تايوان، أنها رصدت عبور 9 مقاتلات صينية خط المنتصف في مضيق تايوان، الذي يُعتبر خطاً فاصلاً غير رسمي بين الجانبين، لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه مراراً، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن الطائرات صاحبت سفناً حربية صينية نفَّذت دوريات جاهزية قتال مشتركة، وبينت الوزارة أنها أرسلت قواتها لمراقبة الوضع.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتشكو تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، من أن الصين تنفذ مراراً على مدى الأعوام الأربعة المنصرمة دوريات عسكرية وتدريبات قرب الجزيرة، في إطار مساعي بكين للضغط على تايبيه فيما يتعلق بمطالباتها بالسيادة عليها.