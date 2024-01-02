آخر تحديث.. قرابة الـ 80 ألفًا بين شهيد وجريح في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في اليوم الثامن والثمانين للحرب على قطاع غزة إلى قرابة 80 ألفًا بين شهيد وجريح.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الجوي والمدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر أدى إلى استشهاد 22,185 فلسطينيًا وإصابة ما يصل إلى 57,035 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأضافت أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استشهد 207 أشخاص وأصيب 338 آخرين في ضربات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
من ناحية ثانية، أكدت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية استشهاد 4,156 طالبًا وإصابة 7,818 آخرين بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت التربية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدًا و7536 جريحًا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبًا وأصيب 282، إضافة إلى اعتقال 85".
وأشارت إلى أن "221 معلمًا وإداريًا استشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، و5 أصيبوا بجروح، واعتقل أكثر من 71 في الضفة".
وبينت أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.