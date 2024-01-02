آخر تحديث.. قرابة الـ 80 ألفًا بين شهيد وجريح في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وقالت التربية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدًا و7536 جريحًا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبًا وأصيب 282، إضافة إلى اعتقال 85".