إدانة مهاجر بقتل طالبة.. و"ترامب": "حان الوقت لتأمين حدودنا"

من جهة أخرى علّق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الحكم كاتبًا على منصة إكس : "العدالة للاكين رايلي! لقد أُدين المهاجر غير الشرعي الذي قتل حبيبتنا لاكين رايلي للتو بجميع التهم عن جرائمه المروعة. وعلى الرغم من أن الألم والأسى سيستمران إلى الأبد، نأمل أن يساعد هذا في جلب بعض السلام والهدوء لعائلتها الرائعة التي ناضلت من أجل العدالة، ولضمان عدم اضطرار العائلات الأخرى إلى المرور بما مرت به. نحن نحبك يا لاكين، وستظل قلوبنا معك دائمًا".