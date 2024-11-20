إدانة مهاجر بقتل طالبة.. و"ترامب": "حان الوقت لتأمين حدودنا"

أُدين رجل فنزويلي بقتل طالبة من ولاية جورجيا الأمريكية تدعى لاكين رايلي، في قضية أثارت جدلاً حول الهجرة أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتفصيلاً.. تم اتهام خوسيه إيبارا بالقتل وجرائم أخرى في واقعة مقتل رايلي في فبراير الماضي. وأصدر الإدانة بحقه الأربعاء إتش باتريك هاجرد قاضي المحكمة العليا في مقاطعة أثينا كلارك.
وتنازل إيبارا (26 عامًا) عن حقه في الحصول على محاكمة من قِبل هيئة محلفين، مما يعني أن هاجرد استمع للأقوال وأصدر الحكم بمفرده.
وصبّت جريمة القتل الزيت على النار في الجدل الوطني بشأن الهجرة عندما ذكرت السلطات الاتحادية أن إيبارا دخل الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة في 2022 وتم السماح له بالبقاء في البلاد بينما تابع قضية هجرته وفقًا للعربية نت.
ووجد القاضي إيبارا مذنبًا بجميع التهم العشر ضده وهي: تهمة القتل الخبيث، وثلاث تهم بارتكاب جناية، وتهمة الاختطاف مع الإصابة الجسدية، وتهمة الاعتداء المشدد بقصد الاغتصاب، وتهمة الضرب العنيف، وتهمة عرقلة مكالمة الطوارئ، وتهمة العبث بالأدلة وغيرها.
وبكت عائلة رايلي وأصدقاؤها بعد صدور الحكم وطلبوا من القاضي إنزال أقصى عقوبة على إيبارا. ووصفته والدتها بأنه "وحش" بينما وصفه والدها بأنه "شخص شرير حقًا". ولم يتفاعل إيبارا عندما نقل له المترجم الإدانة.
من جهة أخرى علّق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الحكم كاتبًا على منصة إكس : "العدالة للاكين رايلي! لقد أُدين المهاجر غير الشرعي الذي قتل حبيبتنا لاكين رايلي للتو بجميع التهم عن جرائمه المروعة. وعلى الرغم من أن الألم والأسى سيستمران إلى الأبد، نأمل أن يساعد هذا في جلب بعض السلام والهدوء لعائلتها الرائعة التي ناضلت من أجل العدالة، ولضمان عدم اضطرار العائلات الأخرى إلى المرور بما مرت به. نحن نحبك يا لاكين، وستظل قلوبنا معك دائمًا".
وشدد قائلاً: "لقد حان الوقت لتأمين حدودنا، وإزالة هؤلاء المجرمين والبلطجية من بلدنا، حتى لا يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى".