روسيا تعلن ضرب مواقع صناعية عسكرية في أوكرانيا

قالت روسيا الثلاثاء إن قواتها قصفت منشآت صناعية عسكرية في عدة مواقع في أنحاء أوكرانيا ليلاً بعد أن أعلنت سلطات مناطق في غرب أوكرانيا أن الهجمات الجوية خلفت ثلاثة قتلى.