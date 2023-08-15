روسيا تعلن ضرب مواقع صناعية عسكرية في أوكرانيا

قالت روسيا الثلاثاء إن قواتها قصفت منشآت صناعية عسكرية في عدة مواقع في أنحاء أوكرانيا ليلاً بعد أن أعلنت سلطات مناطق في غرب أوكرانيا أن الهجمات الجوية خلفت ثلاثة قتلى.
ودعا وزير الدفاع الكوري الشمالي الثلاثاء إلى مزيد من التعاون مع روسيا، وذلك في رسالة تمت تلاوتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.
وجاء في رسالة الوزير كانغ سون نام كما نقلت وكالة ريا نوفوستي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع".