جارتها الجنوبية عقدت اجتماعاً أمنياً.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الأحد) صاروخين باليستيين صوب البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأن الصاروخين كانا باليستيين متوسطي المدى، وقد حلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريباً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت الهيئة في بيان أن الصاروخين الباليستيين من كوريا الشمالية جرى إطلاقهما بزاوية حادة وسقطا في البحر الشرقي.
وأشارت إلى أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلاً شاملاً بالنظر إلى عوامل التوجهات الأحدث في تطوير صواريخ كوريا الشمالية.
من ناحيته، أوضح مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان أن اجتماعًا عُقد لمجلس الأمن القومي في البلاد، بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين، و"ندد بشدة" بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
من جانبه، بين نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، أن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم ترد تقارير عن خسائر.