جارتها الجنوبية عقدت اجتماعاً أمنياً.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

من ناحيته، أوضح مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان أن اجتماعًا عُقد لمجلس الأمن القومي في البلاد، بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين، و"ندد بشدة" بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.