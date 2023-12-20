"بلينكن": حلّ الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلّب اتخاذ خيارات صعبة من كل الأطراف

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء": "إن حلّ الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيتطلّب من كل الأطراف اتخاذ خيارات صعبة، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف "بلينكن" في مؤتمر صحفي في واشنطن: "أن الولايات المتحدة تحثّ كل الأطراف في أزمة غزة على اتخاذ قرارات وخطوات صعبة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن واشنطن تعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يحقّق هدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في التوصّل إلى نتيجة إيجابية حول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض في السابق على هذا الصعيد.
وقال "بلينكن": "عملنا على ذلك بشكل مكثّف. آمل في أن نتمكّن من الوصول إلى نتائج مرضية".