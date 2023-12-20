"بلينكن": حلّ الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلّب اتخاذ خيارات صعبة من كل الأطراف

وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في التوصّل إلى نتيجة إيجابية حول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض في السابق على هذا الصعيد.