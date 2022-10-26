إطلاق نار وغاز.. مواجهات عنيفة بين الأمن الإيراني ومتظاهرين خلال "أربعينية" مهسا أميني

شهدت مدينة سقز الواقعة في محافظة كردستان الإيرانية، اليوم (الأربعاء) مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لإحياء أربعينية مهسا أميني، التي توفيت في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق".
وأوضحت منظمة هنكاو الحقوقية، أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في سقز، مسقط رأس مهسا أميني، بعد إحياء ذكرى وفاتها، حيث احتشد العشرات بالمقبرة متحدّين بذلك الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة لتكريمها مع انتهاء فترة الحداد.
وأضافت المنظمة النرويجية التي تراقب انتهاكات الحقوق في محافظة كردستان، على "تويتر"، أن السلطات قطعت الاتصال عبر الإنترنت في سقز، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبهم، ذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان، أن أجهزة الأمن حذرت عائلة مهسا أميني من إقامة مراسم أربعينيتها، وزيارة قبرها وإلا عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم.