إطلاق نار وغاز.. مواجهات عنيفة بين الأمن الإيراني ومتظاهرين خلال "أربعينية" مهسا أميني

شهدت مدينة سقز الواقعة في محافظة كردستان الإيرانية، اليوم (الأربعاء) مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لإحياء أربعينية مهسا أميني، التي توفيت في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق".