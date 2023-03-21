انتشار لشرطة نيويورك وواشنطن.. تحسبًا لاحتجاجات عنيفة في حال صدور أمر باعتقال "ترامب"

وأشار مصدر مقرب من فريق محاماة "ترامب" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أنه في حال صدر أي قرار بالاعتقال قد لا يتم تنفيذه على الفور، وقد تتم عملية الاعتقال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لا يتوقع أن يصدر أي قرار حتى يوم غد الأربعاء.