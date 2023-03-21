انتشار لشرطة نيويورك وواشنطن.. تحسبًا لاحتجاجات عنيفة في حال صدور أمر باعتقال "ترامب"

بدأت شرطة مدينة نيويورك والعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، بالانتشار في بعض المواقع، ووضع الحواجز على بعض الطرق؛ لاحتمالية خروج احتجاجات كبيرة؛ بسبب التحقيقات المتعلقة بدور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دفع أموال لإحدى الممثلات لإخفاء معلومات عنه، وفقًا للتقارير الأمريكية.
وفي مدينة نيويورك حيث تجتمع اللجنة العامة المكلفة بالتحقيق، بدأ الضباط بالانتشار بالزي الرسمي وفقًا لمذكرات داخلية أصدرها المسؤولون الأمنيون الذين أشاروا إلى أنه قد يمثّل اليوم خطورة عالية، خاصة إن صدرت أي أوامر توحي باعتقال الرئيس السابق.
ونشر دونالد ترامب منشورًا على وسائل التواصل الأسبوع الماضي دعا فيه أنصاره للخروج في احتجاجات؛ ردًا على احتمالية اعتقاله اليوم الثلاثاء.
ويستعد رجال الشرطة في واشنطن العاصمة كذلك بالانتشار، ووضع الحواجز بالقرب من البيت الأبيض والكونغرس، حيث إن تقييم الاستخبارات يشير إلى أن هناك مخاطر محتملة خاصة في حال جاءت تحقيقات اللجنة المكلفة ضد "ترامب".
وأشار مصدر مقرب من فريق محاماة "ترامب" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أنه في حال صدر أي قرار بالاعتقال قد لا يتم تنفيذه على الفور، وقد تتم عملية الاعتقال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لا يتوقع أن يصدر أي قرار حتى يوم غد الأربعاء.