"زيلينسكي": أوكرانيا استعادت حوالي 6 آلاف كلم من سيطرة القوات الروسية

واستعادت القوات الأوكرانية مساحة واسعة من الأراضي من روسيا، متجهة إلى الحدود الشمالية الشرقية في بعض الأماكن في إطار تقدم خاطف أجبر موسكو على الانسحاب السريع من الأراضي التي تسيطر عليها.