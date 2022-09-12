"زيلينسكي": أوكرانيا استعادت حوالي 6 آلاف كلم من سيطرة القوات الروسية

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي "منذ مطلع سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربّع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها" مضيفاً "نحن مستمرون في التقّدم".
واستعادت القوات الأوكرانية مساحة واسعة من الأراضي من روسيا، متجهة إلى الحدود الشمالية الشرقية في بعض الأماكن في إطار تقدم خاطف أجبر موسكو على الانسحاب السريع من الأراضي التي تسيطر عليها.
وترفرف الأعلام الأوكرانية ذات اللونين الأزرق والأصفر فوق البلدات المحررة حديثاً، قال الجيش الأوكراني إن قواته قد حررت أكثر من 20 مستوطنة في غضون 24 ساعة.
في الأيام الأخيرة، استولت قوات كييف على أراض تبلغ مساحتها ضعف مساحة لندن الكبرى على الأقل، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية.
وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية: "في بعض مناطق الجبهة، وصل المدافعون عنا إلى حدود الدولة مع الاتحاد الروسي". خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه سيتم سحب القوات من منطقتين في تلك المنطقة لإعادة تجميع صفوفها في منطقة دونيتسك الشرقية.