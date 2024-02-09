"عملية رفح الهائلة وتحذير".. أمر من "نتنياهو" للإخلاء ثم الاقتحام والمبرر كتائب "حماس"!

يُذكر أن رفح آخر منطقة لجأ إليها سكان غزة خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر، وتقول "إسرائيل": إن رفح هي آخر معاقل "حماس"، وإن هناك حاجة لإرسال قوات لاستكمال خطة "إسرائيل" للقضاء على الحركة المسلحة؛ لكن ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني متكدسون في البلدة بعد فرارهم من القتال في أنحاء أخرى من غزة.