"حماس" أبدت موافقتها.. مشاورات مستمرة لتمديد جديد للهدنة في غزة

وكان مسؤول إسرائيلي قد أشار في وقت سابق، إلى إمكانية تمديد الهدنة في غزة يومين أو ثلاثة بعد انتهائها، إلا أنه أوضح أنه في حال تمديد الهدنة، فإنه من المحتمل استئناف العمليات العسكرية في غزة أو تجديدها مرة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".