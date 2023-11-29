"حماس" أبدت موافقتها.. مشاورات مستمرة لتمديد جديد للهدنة في غزة

وسط ارتفاع الآمال بتمديد الهدنة المؤقتة التي دخلت يومها السادس، والمتوقع أن تنتهي صباح غد الخميس، كشف مصدر مطلع على المفاوضات، أن حركة حماس وافقت على التمديد.
وقال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام"، حسب ما نقلت "فرانس برس".
وأضاف المصدر أن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".
ومن المتوقع أن تستمر الهدنة الحالية حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، بعد تمديدها يومين بالأساس.
يأتي ذلك بعدما أكّدت عدة مصادر مطلعة على المفاوضات التي تجريها منذ أيام عدة كل من قطر ومصر وأمريكا، والتي تلعب دور الوسطاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب التوصل إلى تمديد لوقف النار هذا.
وأوضحت أن المباحثات تتركز أيضاً على توسيع مفاوضات تبادل الأسرى بن الطرفين، لتشمل المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر.
وتطرقت تلك المشاورات إلى إمكانية تمديد الهدنة لوقت أطول حتى تصبح وقفاً دائماً لإطلاق النار، علماً أن "الهوة لا تزال كبيرة" مع رفض إسرائيل هذا الأمر.
وكان مسؤول إسرائيلي قد أشار في وقت سابق، إلى إمكانية تمديد الهدنة في غزة يومين أو ثلاثة بعد انتهائها، إلا أنه أوضح أنه في حال تمديد الهدنة، فإنه من المحتمل استئناف العمليات العسكرية في غزة أو تجديدها مرة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وأضاف "نتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة".
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية ولا سيما حماس، كانت قد احتجزت ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب.
وأفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأمريكية، حتى الآن إلى إطلاق سراح 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن 60 إسرائيلياً، فضلاً عن أجانب.