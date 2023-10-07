محمود عباس: من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل وإرهاب المستوطنين

ووجّه بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهاً بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.