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مصرع 48 شخصًا في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة في نيجيريا

الحادث أدى إلى نفوق العشرات من المواشي وتسبب في أضرار مادية جسيمة
الانفجار سبب أيضا نفوق العشرات من الماشية
الانفجار سبب أيضا نفوق العشرات من الماشية
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لقي 48 شخصًا مصرعهم، الأحد، في حادث انفجار شاحنة وقود في نيجيريا، في حادث أدى أيضًا إلى نفوق العشرات من المواشي وسبّب أضرارًا مادية جسيمة.

وفي التفاصيل، قالت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا إن 48 شخصًا على الأقل قتلوا، الأحد، في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى في شمال المنطقة الوسطى من البلاد.

وأضافت الوكالة أن شاحنة الوقود اصطدمت بأخرى تقل مسافرين وماشية، وأن عدة مركبات تضررت أيضًا من جراء الحادث، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وأكد المتحدث باسم الوكالة حسيني إبراهيم أن عدد قتلى الحادث وصل إلى 48.

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