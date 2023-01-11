روسيا تجري تغييرات على قيادة العملية العسكرية في أوكرانيا.. وتعيّن رئيس الأركان قائدًا لها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الأربعاء"، تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، قائدًا للمجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة أن تعيين "جيراسيموف" جاء ضمن تعيينات جديدة أجراها وزير الدفاع سيرجي شويجو على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضافت أن نواب "جيراسيموف" هم: القائد العام للقوات الجوية ولواء الجيش سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية ولواء الجيش أوليج ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد ألكسي كيم.
ومنيت العملية الروسية في أوكرانيا بإخفاقات عديدة أمام الجيش الأوكراني في الشهور الأخيرة، بعد تزويد الغرب له بأسلحة فعالة.