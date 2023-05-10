جيش الاحتلال يبدأ هجومًا واسعًا على قطاع غزة وإطلاق 10 صواريخ من القطاع

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا واسعًا على قطاع غزة، وفق ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
فيما أفاد موقع RT نقلًا عن مراسله في غزة بأنه تم إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة، فيما صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني، الأربعاء، غداة استشهاد 15 آخرين في هجوم استهدف عناصر من حركة الجهاد.
وقال جيش الاحتلال وفق "سكاي نيوز عربية" إنه يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحركة الجهاد في القطاع المحاصر، غداة شنّه سلسلة ضربات استهدفت 3 من قادة الحركة.
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن "الجيش استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، في منطقة خان يونس، ونشر فيديو للهجوم.