"بلينكن" يجدد معارضة واشنطن للاستيطان الإسرائيلي.. و"عباس" يطالب بإنهاء الاحتلال

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع "إسرائيل" في الاستيطان.
وقال "بلينكن" خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله: "إن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة".
وبيّن أن الفلسطينيين يواجهون تضاؤلًا في آفاق الأمل، مكررًا دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، وفقًا لـ"رويترز".
من جهته، حمَّل "عباس" "إسرائيل" مسؤولية تصعيد العنف بشكل حاد في الضفة الغربية، مجددًا مطالبة "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال.
وقال الرئيس الفلسطيني في بيان: "نبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي؛ من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".