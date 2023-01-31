"بلينكن" يجدد معارضة واشنطن للاستيطان الإسرائيلي.. و"عباس" يطالب بإنهاء الاحتلال

وقال "بلينكن" خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله: "إن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة".