يُشتبه في دعمه تمرد "فاغنر".. ما مصير "جنرال يوم القيامة"؟

ولم يظهر "سوروفكين" وهو نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، منذ دعوته مقاتلي "فاغنر" مع بدء التمرد إلى التوقف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم؛ إذ قال في مقطع مصور نُشر على تطبيق تيليغرام يظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية: "أدعوكم إلى التوقف".