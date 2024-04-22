في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات: نرفض رفضًا قاطعًا الادعاءات الزائفة لمندوب السودان

وأشارت وفق ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إلى أن دولة الإمارات وجّهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.