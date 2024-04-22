في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات: نرفض رفضًا قاطعًا الادعاءات الزائفة لمندوب السودان

أكدت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدثة رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، مؤكدةً أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأشارت وفق ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إلى أن دولة الإمارات وجّهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.
وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.