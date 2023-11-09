مؤتمر باريس.. الرئيس الفرنسي: لا بد من هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بغزة

وشدّد الرئيس الفرنسي وفق وكالة "وفا" للأنباء على أنه "من الضروري حماية المدنيين في قطاع غزة، وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية". وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".