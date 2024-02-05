مؤيد لإنهاء حرب أوكرانيا.. رفض ترشّح المنافس الوحيد لـ"بوتين" في الانتخابات الرئاسية

أوصت مجموعة عمل تابعة للجنة الانتخابية الروسية، بعدم المصادقة على ترشيح بوريس ناديجدين للرئاسة بسبب "أخطاء في ملفه"، بحسب ما أعلن المعارض الوحيد المشارك في السباق الانتخابي، اليوم (الاثنين)، قبل يومين من قرار منتظر من السلطات في هذا الشأن.
وأوضح فريق "ناديجدين" أن مجموعة عمل تابعة للجنة الانتخابية، وهي الهيئة المخوّلة بالبتّ في ملفه، وجدت 15% من "التوقيعات الخاطئة" في تلك المرسلة الأسبوع الماضي، أي أكثر بثلاثة أضعاف من سقف الخطأ المسموح به.
من جانبه، بيّن بافيل بورلاكوف، وهو أحد الناطقين باسم المرشح، أن اللجنة تحققت بالفعل من "60 ألف توقيع من أصل 105 آلاف تم جمعها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن فريق بوريس ناديجدين يعتزم الدفاع عن كل توقيع جمعه المرشح قبل الأربعاء المقبل، التاريخ المحدد لإصدار السلطات قراراً بالمصادقة على ترشيحه من عدمها.
من ناحيته، أكد بوريس ناديجدين عزمه التقدم بطعن أمام المحكمة العليا إذا ما أقصته اللجنة الانتخابية من السباق.
واكتسب هذا السياسي المخضرم المتحفظ، المؤيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تأييداً واسعاً في أوساط الروس المعارضين لسياسات الكرملين، رغم أن إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لولاية جديدة تبدو محسومة.
وكانت هيئة الانتخابات قد تحدثت يوم الجمعة الماضي عن "أخطاء" في الوثائق التي قدمها المرشح، مؤكدة أن بعض التوقيعات المقدمة تعود إلى أشخاص "لم يعودوا على هذه الأرض".