مؤيد لإنهاء حرب أوكرانيا.. رفض ترشّح المنافس الوحيد لـ"بوتين" في الانتخابات الرئاسية

أوصت مجموعة عمل تابعة للجنة الانتخابية الروسية، بعدم المصادقة على ترشيح بوريس ناديجدين للرئاسة بسبب "أخطاء في ملفه"، بحسب ما أعلن المعارض الوحيد المشارك في السباق الانتخابي، اليوم (الاثنين)، قبل يومين من قرار منتظر من السلطات في هذا الشأن.