ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30717 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72156 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت وفق وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 348 كادرًا صحيًّا، واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات بخان يونس، وشمال غزة.