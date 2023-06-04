المعارك في السودان تدخل أسبوعها الثامن ولا أفق لتهدئة قريبة

كما أفاد شهود عن سماع أصوات "قصف مدفعي" في ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم، صباح السبت، وعن سقوط قذائف في حي الصحافة بجنوب العاصمة، ما أدّى الى "إصابات بين المدنيين".