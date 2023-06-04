المعارك في السودان تدخل أسبوعها الثامن ولا أفق لتهدئة قريبة

استمر القصف الجوي والمدفعي في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، بغياب أي أفقٍ للتهدئة في نزاعٍ دخل أسبوعه الثامن ويواصل حصد الضحايا.
وأفاد سكان في الخرطوم بتسجيل قصفٍ بالطيران الحربي العائد للجيش على مناطق في جنوب الخرطوم، ردّت عليه نيران المضادّات الأرضية من مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما أفاد شهود عن سماع أصوات "قصف مدفعي" في ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم، صباح السبت، وعن سقوط قذائف في حي الصحافة بجنوب العاصمة، ما أدّى الى "إصابات بين المدنيين".
كما سجّلت اشتباكات حول مدينة كتم بولاية شمال دارفور الواقعة شمال الفاشر عاصمة الولاية، وفق شهود.
وزادت حدة المعارك في اليومين الماضيين بعدما لاقت هدنة مؤقتة أُبرمت بوساطة سعودية-أمريكية بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مصير سابقاتها بانهيارها بشكلٍ كامل.