الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران لتزويدها روسيا بـ"المُسَيّرات"

وأوضحت الرئاسة التشيكية للاتحاد عبر "تويتر" أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على إجراءات ضد الكيانات التي تورد طائرات مُسَيّرة إيرانية تضرب أوكرانيا؛ وفقًا لـ"رويترز".