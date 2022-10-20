الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران لتزويدها روسيا بـ"المُسَيّرات"

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، أن دول الاتحاد اتفقت على عقوبات جديدة ضد إيران؛ بسبب تزويدها روسيا بطائرات مُسَيّرة.
وأوضحت الرئاسة التشيكية للاتحاد عبر "تويتر" أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على إجراءات ضد الكيانات التي تورد طائرات مُسَيّرة إيرانية تضرب أوكرانيا؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تجميد أصول 3 أفراد، وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المُسَيرة.
وأضافت أنها على استعداد أيضًا لتمديد العقوبات لتشمل 4 كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة.