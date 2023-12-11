مؤسس "أصوات أطباء غزة": الاحتلال يعتقل أطباء القطاع تعسفيًّا وبأعداد كبيرة

قال مؤسس مبادرة "أصوات أطباء غزة" الدكتور عمر عبدالمنان: إن القوات الإسرائيلية تعتقل الأطباء في قطاع غزة بأعداد كبيرة.
وأضاف عبدالمنان: "إنه أمر مُحبط للغاية بالنسبة لي كطبيب أن أرى زملائي محتجزين لدى القوات الإسرائيلية بشكل جماعي وتعسفي".
وشدد "عبدالمنان" -وفق "روسيا اليوم"- على الحالة الطبية الحرجة للمدنيين؛ مشيرًا إلى أن الكثيرين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجفاف ونقص التغذية، وهم في الأساس في حالة مجاعة.
وأكد أن الوضع المزري الذي يعاني منه قطاع غزة من نقص الغذاء والدواء، سيؤدي إلى تفشي الأمراض؛ بما في ذلك الكوليرا والإسهال.
وطالب قوات الاحتلال بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتحمل المسؤولية عن سلامة المدنيين.
وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 شهيدًا وأكثر من51 ألف جريح.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66؛ حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.