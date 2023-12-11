مؤسس "أصوات أطباء غزة": الاحتلال يعتقل أطباء القطاع تعسفيًّا وبأعداد كبيرة

وشدد "عبدالمنان" -وفق "روسيا اليوم"- على الحالة الطبية الحرجة للمدنيين؛ مشيرًا إلى أن الكثيرين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجفاف ونقص التغذية، وهم في الأساس في حالة مجاعة.