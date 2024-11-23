"حرب الصواريخ".. سباق محموم نحو المجهول في أوكرانيا

وعلى الرغم من الدعم الأمريكي، إلا أن روسيا لا تزال تتمتع بالمبادرة العسكرية في الجبهة الشرقية، حيث تحقق تقدمًا تدريجيًّا في بلدة كوراخوف، ومع ذلك فإن معدل الإصابات المرتفع بين القوات الروسية يثير القلق، مما يجعل الجبهة أقل استقرارًا من أي وقت مضى منذ بداية الغزو الروسي، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.